Número de estudantes em estágio tem queda em Varginha

O período de férias escolares afetou o número de estudantes em estágio no mês de julho que, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE/MG), apresentou redução de 1,32% em relação ao mês anterior. No sétimo mês do ano foram contabilizados 10.596 estagiários pela instituição em todo o Estado, ante 10.738 de junho.

No Sul de Minas, as unidades do CIEE/MG em Varginha e Pouso Alegre encerraram julho com 1.630 estudantes em estágio, contra 1.660 do mês anterior, contabilizando queda de 1,81%.

Em relação à duração do estágio, o período máximo é de dois anos e a idade mínima é a partir de 16 anos. Podem estagiar estudantes do ensino médio, técnico e de educação superior, desde que estejam regularmente matriculados e frequentes às aulas.

Os interessados em vagas poderão se inscrever no portal eletrônico do CIEE/MG (www. cieemg.org.br) ou comparecer à unidade mais próxima da instituição.

Estado –Em Belo Horizonte a retração foi de 0,35% com 3.138 estudantes em estágios ante 3.149 no mês de junho; A Unidade Regional Leste de Minas do CIEE/MG fechou julho com 1.360 estagiários ante 1.364 do mês anterior, queda de 0,30%.

Na região norte-mineira foram computados 1.187 estudantes, contra 1.226 de junho, retração de 3,18%. A região da Zona da Mata registrou, em julho, 1.025 estudantes em estágio ante 1.209 em junho, retração de 2,07%. Já o escritório no Triângulo Mineiro contabilizou 1.025 estagiários em junho ante 1.038 do mês anterior, queda de 1,25%. Na Grande BH foram 1.072 estudantes em estágio contra 1.092 em junho, retração de 1,81%.