Núcleo do Grupo Unis está entre os cinco maiores do país em atendimentos

Uma parceria inédita entre a Receita Federal e o Grupo Unis deu à luz o NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Instalado no Centro Universitário do Sul de Minas, o Núcleo ofereceu assistência tributária e fiscal à comunidade de Varginha e região. Agendamento online de atendimentos na Receita Federal, informações e auxílio na regularização de CPF, auxílio na elaboração e orientações sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda simplificado foram alguns dos serviços realizados pelos alunos do curso de Ciências Contábeis do Unis-MG, que passaram por uma capacitação e receberam monitoria de professores do curso.

Dentre os mais de 300 NAF’s espalhados pelo país, o Núcleo comandado pelos alunos e professores do Grupo Unis registrou um total de 844 atendimentos, sendo o quarto maior do Brasil, e o segundo maior de Minas Gerais. “O NAF é um projeto que reflete nossa proposta pedagógica: o aprendizado ativo, significativo e voltado para a comunidade. Apenas sete meses de sua instalação, o NAF do Grupo Unis já é o quarto maior em atendimento, num ranking nacional, e isso reflete a excelência dos serviços prestados. A coordenação, professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis estão de parabéns”, ressaltou a Gestora de Educação e Negócios, Profa. Ma. Alessandra Souza. Além de qualificar os profissionais, o NAF vem para desafogar o trabalho da Receita Federal, que hoje atende 113 cidades da região.

“Recebemos esta notícia com muita alegria e satisfação, eis que o resultado obtido confirma o compromisso e dedicação dos alunos, professores e todos que, direta e indiretamente, contribuem com o projeto. Agora é voltar nossos esforços para novas etapas do NAF que não param por aqui. Ações voltadas ao Microempreendedor Individual (MEI) é apenas uma das previstas para o ano de 2018”, comentou o Coordenador do curso, Prof. Me. Dimas Reis.

Fonte: Ascom Unis