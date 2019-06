Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Grupo Unis recebe Moção de Aplauso

Na última segunda-feira (24), professores, alunos e diretores do Grupo Unis receberam uma Moção de Aplauso na Câmara de Varginha, recomendada ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Instituição por ter alcançado o primeiro lugar no número de atendimentos em relação a todos os Núcleos do Brasil, segundo levantamento da Receita Federal.

A homenagem de autoria do vereador Leonardo Ciacci dedicada aos alunos do curso de Ciências Contábeis que atuam no Projeto do NAF, bem como aos diretores, professores e parceiros que viabilizaram o projeto, destacou a conquista do Núcleo que realizou em 2019, 1.951 atendimentos. Dos mais de 49 mil auxílios prestados pelos NAF’s, os alunos do Unis deram assistência a 4.335 contribuintes, o que corresponde a quase 10% de todos os suportes feitos no Brasil. A primeira colocação do NAF se estendeu, também, no estado, na região e na cidade de Varginha.

“Ante ao exposto, apresenta-se esta Moção de Aplauso como forma de tornar público o reconhecimento desta Casa Legislativa à dedicação e ao comprometimento de todos os integrantes do NAF que realizam um trabalho voluntário inestimável em nosso Município, contribuindo para a qualificação dos futuros profissionais contábeis e prestando serviços fiscais de excelência aos contribuintes hipossuficientes”, ressaltou o vereador Leonardo Ciacci.

O NAF foi criado em 2018 através de parceria inédita entre a Receita Federal e o Grupo Unis. O núcleo, o primeiro a ser implantado no Sul de Minas, foi instalado no Campus I da Instituição e desde então vem atendendo a população com agendamentos online na Receita Federal, regularização de CPF, auxílio na elaboração e orientações sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, entre outros.

Os diretores e colaboradores do NAF estendem os agradecimentos também à Receita Federal e ao Delegado Adjunto, Eduardo Costa.