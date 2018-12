Novo prédio do Fórum começará a ser construído em junho de 2019

Nesta segunda-feira (17), o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG publicou no Diário Oficial Eletrônico, edital para construção do novo prédio do Fórum de Varginha. As obras começarão em junho de 2019 e término em novembro de 2020.

A obra terá em torno de oito mil metros quadrados de área construída em um terreno de 12,5 mil metros e custará R$ 30 milhões de recursos próprios do TJMG.

A nova edificação que abrigará o Fórum Dr. Antônio Pinto de Oliveira, que atende à Comarca de Varginha. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas na construção serão aceitos até o dia 21 de janeiro, às 17 horas, com abertura prevista para um dia depois, dia 22, às 9 horas da manhã.

A doação do terreno foi feita pelo prefeito de Varginha, Antônio Silva, em outubro de 2017. A escritura foi assinada também no ano passado, pelo prefeito, após a anuência da Câmara Municipal, presidida pelo advogado e vereador Zacarias Piva.

O terreno é ao lado das avenidas Sérgio de Biagi Bueno, Vale das Palmeiras e Rua Roberto Siqueira Cruz, entre os bairros Parque das Américas à direita, residencial Vale das Palmeiras ao fundo, Jardim Belo Horizonte à esquerda e Jardim Bouganville à frente.

A publicação do edital foi feita após uma conversa com o juiz de direito, Dr. Antônio Carlos Parreira, que retornou à Comarca após ter servido ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado por dois anos, como chefe de gabinete.

Segundo Parreira, “os recursos que serão usados na construção são do próprio tribunal, que vem adotando práticas decisivas no setor de obras, honrando prazos e respeitando datas, além de muitas vezes entregar a obra antes do prazo final do seu término”, ressaltou.

Fonte: Blog do Jotinha