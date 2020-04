Novo decreto irá permitir reabertura do comércio no próximo dia 20

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Guilherme Campos – CSul

Reabertura é de forma gradual e tem medidas de segurança obrigatórias

O comércio de Varginha será reaberto na próxima segunda-feira (20). A informação vem da própria assessoria da prefeitura municipal.

A decisão foi tomada após uma reunião entre o prefeito Vérdi Lúcio Melo, representantes da Associação Comercial do município , responsáveis pelos hospitais da cidade (Bom Pastor, Regional. Humanitas, Varginha e UPA), representantes da segurança pública (Polícia Civil e Guarda Municipal), empresários, além dos secretários municipais do governo Carlos Honório Ottoni Júnior e de Educação, Rosana Carvalho e o vereador Cláudio Abreu que representou a Câmara Municipal.

“Foi uma reunião para tratar de assuntos relacionados a manutenção ou não das restrições para a abertura do comércio e outras atividades de Varginha, tendo em vista as questões de saúde e economia, levando-se em consideração a pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19) e face às disposições do Decreto Municipal nº. 9.770/2020, que dispõe sobre a suspensão temporária das atividades não consideradas essenciais à população. Procuramos reunir pessoas de vários setores para unificarmos nossas ações de forma a flexibilizarmos a abertura do comércio”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

Segundo Vérdi, a abertura do comércio está condicionada ao maior engajamento por parte da população aos cuidados a serem adotados em relação ao coronavírus. “O que a gente percebe é a ausência da ciência da importância do isolamento social, com muitas pessoas nas ruas, a ausência de máscaras e outros equipamentos de proteção individual e acúmulo de pessoas em filas e em praças da cidade. Precisamos dividir com a população a necessidade de se cumprir metas, para que ocorra a retomada da normalização das atividades”.

Após apresentados todos os argumentos, os comerciantes, no geral, concordaram com a abertura gradual, restritiva e educativa do comércio, havendo bom senso entre todos. Por parte da prefeitura ficou acertada uma campanha de conscientização da população dos cuidados a serem adotados a fim de se evitar o aumento do número de casos do Covid-19 em Varginha tais como o uso de máscaras, manter o isolamento social e, em caso de precisar sair, ao pegar filas manter distanciamento, evitar aglomerações e redobrar os cuidados com os idosos.

Algumas medidas de segurança foram estabelecidas, confira:

O proprietário estabelecimento deve orientar clientes e funcionários a respeitarem a distância mínima de dois metros. Também deverá fornecer máscaras aos empregados e álcool em gel a quem estiver dentro da loja.

Será obrigatório ainda, higienizar frequentemente máquinas de cartão de crédito, mesas, telefones, cadeiras, carrinhos etc. Enfim, todo objeto que clientes e funcionários tocarem.

Pelo menos uma porta ou janela deve ficar aberta durante todo o expediente.

A prefeitura recomenda ainda que lojistas priorizem vendas online e sistema de entrega em casa.

As penas para quem não cumprirem com as normais ainda não foram divulgadas. De acordo com a assessoria da administração municipal, elas serão informadas quando o decreto for definitivamente baixado. O prazo conforme a assessoria é de que na próxima sexta-feira (17), o decreto seja assinado.

*Com informações Blog do Madeira/Ascom Prefeitura de Varginha