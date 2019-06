Novena e Festa do Divino tem início hoje em Varginha

Nesta sexta-feira (31), a Paróquia do Divino Espírito Santo, Matriz de Varginha, iniciará a novena preparatória para o dia do titular.O tema escolhido este ano foi “Os dons do Espírito Santo entre nós”. O CSul traz em suas edições diárias do impresso e aqui no site, a programação diária até o próximo dia 9 de junho, dia de Pentecostes.

No dia 28, terça-feira, às 19h, aconteceu a missa de envio para todos que irão trabalhar na Festa.

A Paróquia pede que quem puder doar brindes para o Show de Prêmios que será realizado na Festa Externa, é só deixar na Secretaria Paroquial.

Programação

1º dia – sexta-feira (31)

“O Espírito Santo é o dom supremo”

19h – Missa celebrada pelo padre Aurélio Pereira, scj (Diretor da Fazenda Senhor Jesus – Lavras)

Gesto concreto: Leite

Convidados: Matriz, Consagra-te, Legião de Maria, Mãe Rainha e Milícia da Imaculada Rosa Mística

2º dia – sábado (1º)

“O Temor desperta uma contínua conversão”

19h – Missa celebrada pelo padre Anderson Ribeiro de Paula, scj (Diretor do Seminário Dehonista – Lavras)

Gesto concreto: Feijão

Convidados: Curso de Igreja, Movimento Divina Misericórdia, Obras dos Anjos, Pastoral Carcerária, Pastoral da Saúde e Pastoral Social

3º dia – domingo (2)

“Piedade, fonte e essência da liturgia cristã”

18h – Missa celebrada pelo padre Ronilton Souza de Araújo, scj (Superior Provincial – BSP)

Gesto concreto: Arroz

Convidados: Cerco de Gericó, Comunidade Nossa Senhora da Esperança, ECC, ENC, Mães Que Oram Pelos Filhos, Mensageiros da Esperança e Pastoral Familiar

Festa de Pentecostes (09/06)