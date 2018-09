Novena e festa de Nossa Senhora do Rosário se inicia nesta sexta

Terá início nesta sexta-feira (28) a novena e festa de Nossa Senhora do Rosário, em Varginha. Com o tema “Com Nossa Senhora do Rosário somos cristãos leigos e leigas enviados a ser sal da terra e luz do mundo!”, a paróquia se prepara e convida fiéis da cidade para a celebração da novena, todos os dias às 19h (com exceção dos sábados que serão às 16h30) na Matriz do Rosário, e para a quermesse que esse ano acontece todos os dias após as missas.

Durante a novena, cada dia um sacerdote presidirá a celebração, que contará também com convidados especiais que formam pastorais, movimentos e comunidades da paróquia.

Durante a celebração haverá o momento do ‘Gesto Concreto’, onde poderá ser ofertado um alimento ou material que serão enviados à doações.

Redação CSul – Iago Almeida

Confira a programação completa