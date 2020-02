Novena de Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta, chega ao 9º dia; confira programação

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Iago Almeida/Fotos: Divulgação

A Paróquia do Divino Espírito Santo iniciou no domingo (2), a novena de Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade da Gruta, em Varginha. Nesta segunda-feira (10), Padre João Batista, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Varginha, celebra a missa.

Programação

9º dia – 10/02

“A mulher vestida de sol”

19h: Missa

Celebrante: Padre João Batista Máximo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Varginha

Gesto concreto: Fralda infantil tamanho ‘GG’

Dia de Nossa Senhora de Lourdes – 11/02

“A Virgem Maria nas Sagradas Escrituras”

15h: Missa e Unção dos Enfermos e Idosos

19h: Missa festiva seguida de procissão luminosa

Celebrante: Padre Alir, scj, da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

História de Nossa Senhora de Lourdes

Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu, nas cercanias de Lourdes, França, na gruta Massabielle, a uma jovem chamada Santa Marie-Bernard Soubirous ou Santa Bernadete. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras do dia de hoje.

“Certo dia, fui com duas meninas às margens do Rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi, então, uma senhora vestida de branco; tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez, a Senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante quinze dias. Durante quinze dias lá voltei e a Senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me, vária vezes, que dissesse aos sacerdotes para construir, ali, uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição”.

Maria, a intercessora, modelo da Igreja, imaculada, concebida sem pecado, e, em virtude dos méritos de Cristo Jesus, Nossa Senhora, nessa aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade: a conversão para os pecadores. Ela pediu que rezássemos pela conversão deles com oração, conversão, penitência.

Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do Dogma da Imaculada Conceição. Deus quis e Sua Providência Santíssima também demonstrou, dessa forma, a infalibilidade da Igreja. Que chancela do céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes. E os sinais, os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local.

Lá, onde as multidões afluem, o clero e vários Papas lá estiveram. Agora, temos a graça de ter o Papa Francisco para nos alertar sobre este chamado.