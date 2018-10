Novena de Nossa Senhora Aparecida – Leia mensagem especial do Seminarista Gabriel Henrique e confira programação do final de semana

Desde a última quarta-feira (3) a Paróquia Cristo Luz dos Povos está celebrando a Novena de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da paróquia. Este ano o tema reflexivo que está sendo abordado é “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”.

No segundo dia da novena, celebrado nesta quinta-feira (4) pelo Padre Wellington Franklin, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Campos Gerais, fiéis varginhenses lotaram a Matriz da paróquia que fica no bairro Nossa Senhora Aparecida, ao lado do bairro Cidade Nova. Confira fotos abaixo.

Programação

3º dia – Sexta-feira – 05/10

“Com Maria e Jesus, buscamos libertação”

15h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

18h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Gesto concreto: Trigo

Convidados: Apostolado da Oração, Coroinhas, Sesi Sinduscon Lagos, Caic II, Pastoral Catequética

4º dia – Sábado – 06/10

“Com Maria e Jesus, somos servidores do reino”

15h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

18h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Gesto concreto: Feijão

Convidados: Jovens da Crisma e Pré-Crisma, Ministério dos Acólitos

5º dia – Domingo – 07/10

“Com Maria e Jesus, dialogamos com o mundo”

15h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

18h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Gesto concreto: Arroz

Convidados: Catequese Batismal, Clube das Mães, Pastoral dos Surdos e Catecumenato

Programação 12/10

07h – Santa Missa com os Romeiros à Aparecida e Vicentinos

09h – Recitação do terço com as Equipes de Nossa Senhora

10h – Santa Missa com as crianças, celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

12h – Repique dos finos e fogos

14h – Recitação do terço com o Terço dos Homens

15h – Consagração à Nossa Senhora Aparecida

17h30 – Grandiosa procissão e Santa Missa em honra a Padroeira

Quermesse

A tradicional quermesse da paróquia acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, todos os dias após a celebração da Missa, ao lado da Matriz, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A festa contará com músicas, barracas de comidas e brincadeiras.

Show de Prêmios

No dia 13 acontece o Show de Prêmios. As cartelas serão vendidas após as celebrações nos dias da novena. Para mais informações entre em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (35) 3015-5289.

Mensagem Especial ao CSul

Seminarista Gabriel Henrique da Silva, 20 anos, 2º ano de Filosofia no Seminário Diocesano de Campanha, natural de Varginha-MG.

Gabriel é filho da Paróquia Cristo Luz dos Povos, uma das mais novas da Diocese. Em entrevista ao CSul, ele afirmou que “é uma grande alegria ser filho de uma jovem paróquia que tem como título o Cristo, luz dos povos, e, além disso, conta com a intercessão de grandes padroeiros, dentre eles Nossa Senhora Aparecida, Rainha e padroeira do Brasil, que celebraremos no próximo dia 12. O olhar maternal de Nossa Senhora é muito importante em nossa caminhada cristã, porque ela nos protege e ensina a fazermos a vontade do Pai. A seu exemplo, precisamos seguir Jesus e fazer o que ele nos diz. Como Mãe amável e reflexo do coração do próprio Deus, Maria nos encanta pela sua docilidade e ternura. Nossa paróquia vive com alegria estes dias festivos, sinal da fé de um povo que se entrega ao Reino de Deus. Sinto-me honrado em fazer parte desta porção do povo de Deus que, repleta de esperança e amor a Jesus Cristo, venera sua mãe com filial devoção”, concluiu Gabriel.

Mensagem de Gabriel ao Correio do Sul:

A Virgem Maria é, para os cristãos católicos, caminho essencial para que cheguemos a Jesus, Nosso Senhor. Na imagem de Aparecida vemos o retrato de uma mãe amorosa, que olha para seus filhos e aponta o Cristo Jesus. Os três pescadores representam todos os brasileiros e brasileiras que necessitam de auxílio na caminhada humana e cristã. Ao celebrarmos a Rainha e padroeira do Brasil, podemos ter a certeza de que ela está olhando por toda nossa nação, que vive momentos de intensa instabilidade. Como outrora, Maria hoje nos convida a fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou: viver no amor, no respeito mútuo, sendo “sal da terra e luz do mundo”, buscando um mundo cada vez melhor, no anseio de, um dia, alcançarmos o céu, onde viveremos eternamente em paz, junto de Deus, de sua Mãe, Maria, e de seus santos. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, pela Igreja e por nosso país.

Fotos: Carlos Roberto Braz Júnior