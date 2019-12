Imaculada Conceição – Festa da padroeira da cidade agita final de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

A novena da Imaculada Conceição terá seu fim concretizado no próximo sábado (7), véspera do dia da padroeira de Varginha, comemorado em 8 de dezembro pelos católicos.

Durante toda a novena, missas e momentos de orações foram celebrados na sede da paróquia, localizada no bairro Imaculada Conceição.

A Imaculada Conceição ou Nossa Senhora da Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia de graça divina. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto V, em 28 de fevereiro de 1477.

Programação

Último dia da novena – 07/12

19h Canto do hino Akhálistos (trazer velas)

19h30 Missa de encerramento da Novena – PE Josimar

Dia da padroeira – 08/12

07h30 Ofício de Imaculada Conceição

08h Missa Solene

10h Missa com consagração a Nossa Senhora Aparecida

18h30 Procissão luminosa saindo da comunidade de São Pedro

19h30 Missa Solene – PE Dom Diamantino

A Igreja da Imaculada permanecerá aberta durante todo o dia para que os católicos possam venerar a imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Quermesse

A Paróquia está promovendo a tradicional quermesse, com movimento de barracas. Lá também poderá ser adquirido o envelope para se tornar padrinho da festa, contribuindo com qualquer valor para ajudar nas despesas da comunidade.

Oração de Imaculada Conceição

Virgem Santa e Imaculada,

que sois a honra do nosso povo

e a guardiã solícita da nossa cidade,

a Vós nos dirigimos com amorosa confidência.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Em Vós não há pecado.

Suscitai em todos nós um renovado desejo de santidade:

na nossa palavra, refulja o esplendor da verdade,

nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade,

no nosso corpo e no nosso coração, habitem pureza e castidade,

na nossa vida, se torne presente toda a beleza do Evangelho.

Toda sois Formosa, ó Maria!

em Vós Se fez carne a Palavra de Deus.

Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor:

o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes,

o sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontre distraídos,

a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comovam,

cada vida humana sempre seja, por todos nós, amada e venerada.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Em Vós, está a alegria plena da vida beatífica com Deus.

Fazei que não percamos o significado do nosso caminho terreno:

a luz terna da fé ilumine os nossos dias,

a força consoladora da esperança oriente os nossos passos,

o calor contagiante do amor anime o nosso coração,

os olhos de todos nós se mantenham bem fixos em Deus, onde está a verdadeira alegria.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Ouvi a nossa oração, atendei a nossa súplica:

esteja em nós a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus,

seja esta beleza divina a salvar-nos a nós, à nossa cidade, ao mundo inteiro.

Amém!

Redação CSUL – Alisson Marques