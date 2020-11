Novembro Azul: ‘Et de Varginha’ entra no clima de prevenção

Monumentos do ET recebem pintura de máscaras e Nave do ET ganha iluminação azul

Neste mês de novembro são realizadas diversas campanhas pelo país de conscientização à doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata.

Em Varginha, os ET’s que ficam na área central da cidade estão reforçando a mensagem após as máscaras serem pintadas de azul. As estátuas ficam localizadas na, Praça Mal. Floriano e Concha Acústica. Uma outra atração turística, a Nave do ET, também na Praça Mal. Floriano, recebeu iluminação azul.

Vale ressaltar que, no mês passado, “Outubro Rosa” os monumentos da cidade também receberam pintura.

Câncer de Próstata

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens (Instituto Nacional de Câncer, 06/02/2020)

Um em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante sua vida.

O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Seis em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A média de idade no momento do diagnóstico é de 66 anos.

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás do câncer de pulmão. A cada 41 homens, pelo menos 1 morrerá de câncer de próstata.

Redação CSul: Franciele Brígida Fotos: Divulgação Prefeitura de Varginha