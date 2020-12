Novembro Azul é considerado sucesso em Varginha

Homens corresponderam à oportunidade da Prefeitura de Varginha.

A população masculina correspondeu à oportunidade que a Prefeitura de Varginha proporcionou no último sábado (28), quando houve o encerramento da campanha ‘Novembro Azul’, tipicamente um mês inteiro dedicado a lembrar os homens sobre importância da prevenção do câncer de próstata e de buscar pelos outros serviços de saúde. “Neste último sábado tivemos um trabalho primoroso da atenção primária que em todas as Unidades Básicas de Saúde – UBS e PSF desenvolveram atividades, das 7h às 13h, voltadas exclusivamente para a saúde do homem”, registra o prefeito Vérdi Melo.



















Na programação cada unidade de saúde escolheu as atividades de acordo com o público local e desenvolveu consultas, palestras, encontros, orientações, aferições de pressão, exames clínicos, odontológicos, avaliação nutricional, antropometria. “No sábado foram liberadas mais de 800 guias para exames de PSA – importante para a prevenção e combate ao câncer de próstata”, conta o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho que enaltece a adesão dos homens. “Foi uma participação muito boa que demonstrou que eles entenderam e valorizaram essa oportunidade de estar junto do serviço de saúde do seu bairro”, concluiu.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha