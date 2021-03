Nova variante da covid-19 é detectada pela Fiocruz em Varginha

Amostras foram colhidas em outras quatro cidades do Sul de Minas.

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto destaque: Pixabay

Na tarde desta quarta-feira (4), a prefeitura de Varginha divulgou nota confirmando a detecção da nova variante do coronavírus, em três amostras do município encaminhadas à Fiocruz. Segundo o comunicado, “a Fiocruz confirmou à SES a detecção de nova variante P.2, em 15 amostras de 12 cidades mineiras”, afirmou.

Comunicado sobre a detecção de nova variante P.2 em Varginha/Foto: Prefeitura de Varginha

No Sul de Minas, foram colhidos exames de pacientes em cinco municípios: Varginha, Cruzília, Ibitiúra de Minas, São Lourenço e Itajubá.

O vírus foi encontrado em amostras de três pacientes de Varginha e um de Cruzília. Em Ibitiúra de Minas a descoberta foi através do relatório da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Além da variante P.2, a Fiocruz também detectou a presença de genomas da linhagem B.1.1.28 da variante P.1, desenvolvida em Manaus, em uma amostra de Varginha; a linhagem B.1.1.143 em uma amostra de São Lourenço e a linhagem B.1.1.222 em uma paciente de Itajubá com histórico de viagem pelo México, em Cancun com escala no Panamá, no começo do ano.

Outras cidade mineiras

A variante da doença também foi confirmada em Ouro Preto, Caratinga, Coronel Fabriciano, Cruzília, Imbé de Minas, Ribeirão das Neves, Rio Manso, Santa Luzia, São José da Lapa e Taiobeiras.

“As duas principais linhagens circulando no Brasil, desde fevereiro de 2020, são B.1.1.33 e B.1.1.28, ambas sem alterações significativas na proteína Spike (S). Atualmente, as três variantes de atenção (VOC) sob vigilância no Brasil são: Variante VOC 202012/01, linhagem B.1.1.7 (Reino Unido); Variante 501Y.V2, linhagem B.1.351 (África do Sul); e, Variante P.1, linhagem B.1.1.28 (Brasil).”, diz SES-MG.

A SES-MG também afirmou que segue atenta à detecção de novas variantes no Estado.