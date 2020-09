Nova pesquisa aponta Vérdi Melo como líder nas intenções de votos à Prefeitura de Varginha

Pesquisa divulgada hoje (24), foi encomendada pela TV Alterosa ao Instituto F5 Atualiza Dados.

Em pesquisa encomendada pela TV Alterosa e realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados, foi divulgado nesta quinta-feira (24), o cenário eleitoral em Varginha. Segundo a apuração, o atual prefeito, Vérdi Lúcio Melo (Avante), segue liderando a corrida. Vérdi tem 40,3% das intenções de votos. Ele assumiu a prefeitura após renúncia de Antônio Silva, devido à imbróglios envolvendo aberturas e fechamentos de comércio na cidade logo no início da pandemia.

Logo atrás de Vérdi, aparece o ex-vereador Rogério Bueno (PSB), com 15,5% das intenções. Atual vereador, Zacarias Piva, surge em terceiro com 6,7%. Maria da Penha (PSOL), tem 3,1% de intenções, seguida por Anderson Martins (PSDB) com 1,5%. Jonas Loureiro (PCdoB) e Demétrio Junqueira (REDE) têm menos de 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 17,9% e indecisos 13,7%.

Vérdi segue liderando intenções de votos na cidade

Já no quadro de pesquisa espontânea, aquela em que o pesquisado responde sem saber o candidato, o número de indecisos supera todos os postulantes ao Executivo, com 33,3%. Neste quadro, Vérdi também é líder com 29,5%; Rogério Bueno vem logo atrás com 10,5%; Zacarias Piva aparece em terceiro com 4% das intenções de votos; Maria da Penha tem 1,8%; Anderson Martins; Jonas Loureiro e Demétrio Junqueira não atingiram 1% das intenções. Eleitores que votariam em branco ou nulo somam 19,7%.

Número de indecisos aparece em primeiro no quadro de pesquisa espontânea

Primeira pesquisa

No dia 13 de agosto foi divulgada a primeira pesquisa eleitoral em Varginha. Na época, Vérdi (AVANTE) também liderava, com 33,6% das intenções de votos dos eleitores. O ex-vereador, Rogério Bueno (PSB), aparecia em segundo com 11.22%. Já o atual vereador Zacarias Piva (PSL), somava 5.53%. Outros possíveis candidatos (na época da primeira pesquisa candidaturas não haviam sido haviam sido oficializadas), apareciam com 5,53% somados.

A segunda pesquisa foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro, ouvindo 597 pessoas. A margem de erro é de 4%, com nível de confiança de 95%.

As Eleições Municipais estão marcadas para 15 de novembro. Por ter menos de 200 mil eleitores, Varginha não terá segundo turno.