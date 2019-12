Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Varginha será eleita nesta quarta

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na próxima quarta-feira (18), na última reunião ordinária da Câmara Municipal de Varginha do ano, conforme determina o Regimento Interno, será realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara, que desempenhará o mandato no ano de 2020.

Duas chapas foram registradas. A chapa 1, com a vereadora Zilda Silva na presidência, também tem como integrantes os vereadores Carlos Costa, na função de vice-presidente e Dudu Ottoni, na função de secretário. A Chapa 2 conta com o vereador Delegado Celso Ávila na presidência, o vereador Dr. Alencar Faleiros na vice-presidência e o vereador Carlúcio Mecânico como secretário.

A votação para eleição da Mesa é feita pelos 15 vereadores e vence quem tiver maioria simples dos votos. A vereadora Zilda Silva agradeceu a confiança dos colegas vereadores que estão a apoiando. “Fico muito feliz pela confiança depositada em mim, quando os meus colegas concordaram com o meu nome para ser a presidente da chapa. Me sinto valorizada por ser a única mulher da Casa e ter conquistado a confiança deles. Temos como objetivo manter os diversos projetos que a Câmara já realiza e que a fizeram tornar uma referência positiva, até mesmo nacionalmente e melhorar aqueles que são necessários”, disse a vereadora.

Já o vereador Delegado Celso Ávila disse que apesar de ser uma situação interna, a eleição da Mesa Diretora é de interesse de toda a população. “A Câmara é a Casa do Povo e é ali que são feitas as leis que estabelecem as normas e o controle social. E é fundamental que o cidadão acompanhe esse processo e saiba tudo aquilo que acontece, porque ele confiou o seu voto e elegeu os vereadores para representa-lo. Por isso convido a população a participar e acompanhar a eleição da nova Mesa Diretora, que será na próxima quarta-feira, na Câmara, a partir das 18h”, concluiu o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha