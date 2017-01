Nova Diretoria e Conselho Deliberativo do CDCA são empossados

Na manhã desta terça-feira (10), foi realizada durante Assembleia Geral Extraordinária com os associados do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, a eleição da nova Diretoria e do Conselho Deliberativo do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, em virtude do vencimento do mandato em 31 de dezembro de 2017.

Com a nova composição dos membros, a instituição passa a ter como atual Presidente Márcio Paulo Erbst, em substituição da Professora Vânia de Fátima Flores Paiva, que assume a Vice-presidência e continua atuando na Secretaria Municipal de Educação como Chefe do Departamento Educacional.

A Instituição sem fins lucrativos, atende a crianças e adolescentes que se encontram em estado de vulnerabilidade social e/ou risco social, no contra turno escolar, abrangendo no atendimento das três Unidades a faixa etária de 7 a 18 anos incompletos, com ações e projetos que buscam a formação integral do indivíduo, como oficinas de informática, arte e dança, oficina de Canto e Coral, a Orquestra de Cordas e Tambores, oficinas de Artesanato e Marcenaria, o Programa de Profissionalização Adolescente Consciente que tem como objetivo principal preparar os jovens para a iniciação de atividades profissionais promovendo a inserção destes sujeitos sociais ao mercado de trabalho. “É imprescindível que uma equipe qualificada, comprometida e consciente esteja à frente do trabalho desta instituição, para que possam dar continuidade aos projetos e ações que fazem deste um trabalho de estrema relevância para o nosso município”, salientou o Prefeito Antônio Silva.

DIRETORIA:

Presidente – Márcio Paulo Erbst

Vice-Presidente – Vânia de Fátima Flores Paiva

1º Secretário – Thayane Viana de Carvalho Lenzi

2º Secretário – Eveline Massa Ribeiro

1º Tesoureiro – Edson Crepaldi Retori

2º Tesoureiro – Gisele Mendes Alves

CONSELHO DELIBERATIVO:

Presidente – Daniela Aparecida Carvalho Faria

Vice-Presidente – Lúcia de Souza Alves

Secretário – Helenice Abreu Costa Reis

Conselheiros:

Conceição Aparecida Soares

Maria de Fátima Elói Reis

Suplentes:

Elisangela Otavio Vital Lara Galo

Tânia Mara da Costa Sanches

Pedro Lúcio Tristão.