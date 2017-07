Nova agência Centro do Sicoob Credivar em Varginha já está funcionando

A nova Agência Centro do Sicoob Credivar, foi aberta oficialmente nesta segunda-feira, 03/07/2017. Antes da abertura, a Diretoria se reuniu com os colaboradores e convidados na sala de treinamentos. O Presidente do

Conselho de Administração, José Pedro Garcia Reis, deu as boas vindas e desejou boa sorte a todos no novo espaço.

Em seguida, o Padre Alir Sanagiotto, leu um trecho da Bíblia e abençoou o novo prédio. O atendimento começou pontualmente ás 10h. O prédio da nova agência possui três andares. Os dois primeiros são para atendimento aos associados e público em geral. No último, ficaram concentradas as salas de reuniões, de treinamento entre outros espaços para os funcionários.

Fonte: Gazeta de Varginha