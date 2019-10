Pin Compartilhar 0 Compart.

Faleceu no início da noite deste domingo (29), no Hospital Regional de Varginha, o senhor Cléo Comunian, de 65 anos, conhecido carinhosamente como Cléo do Picolé. Um sujeito simples, sempre de bem com a vida, batalhador e que espalhava alto astral por onde passava com seu carrinho de picolés e salgados.

Seu corpo foi velado no Cemitério Municipal e suputado às 14h no Cemitério Campal.

Fonte: Varginha Online / Foto: Arquivo de família