Noite de emoção marcou inauguração da “Cidade Natalina – Um natal dos Sonhos”

Na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Varginha, por meio do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, inaugurou a Cidade Natalina – Um Natal dos Sonhos.

A inauguração da Cidade Natalina, contou com a presença do Prefeito Antônio Silva, que recebeu a chave da Cidade e falou aos presentes da importância dada pela Prefeitura de Varginha em relação ao projeto, que tem por objetivo alegrar o Natal da cidade. “O natal é uma festa do amor, é a festa da alegria, é a festa da cristandade, então essa é a razão pela qual a gente precisa registrar essa data de uma forma alegre, principalmente para as crianças, pois é o nascimento do Menino Jesus, e essas são as razões que nos levam a participar desse evento”, ressaltou.

Em sua segunda edição, a Cidade Natalina, uma realização da Prefeitura de Varginha por meio do CDCA, conta com quatro casinhas para as crianças se divertirem, aproveitando cada espaço, tendo o Quarto dos Sonhos, a Casa Nevada, a Casa do Comando dos Super heróis e a Casa do Papai Noel. “Este empreendimento vem sempre com uma inovação, que é construir um espaço que vai além da visitação e que possa interagir com o público, com as decorações, personagens e apresentações artísticas. Varginha é uma cidade muito bonita com várias áreas que podem ser enfeitadas e que podemos investir em uma ornamentação de natal. Então essa praça, que tem esse aspecto aconchegante, foi escolhida para acolher a cidade natalina esse ano, deixando ela bem bonita para o natal dos Varginhenses. Que esses dias sejam inesquecíveis e que o espírito de natal possa estar sempre presente”, afirmou a Presidente do CDCA, Vânia de Fátima Flores Paiva.

A Cidade Natalina permanece aberta ao público até o dia 23 de Dezembro, das 16 às 22 horas encantando toda família. Nesta quinta-feira (22), haverá uma apresentação da Orquestra de Cordas e Tambores e Dança com temas de histórias infantis às 19 horas.