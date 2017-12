No fim de 2017 no Sul de Minas, o número de microempreendedores individuais já chega a quase 100 mil

Um exemplo dessa facilidade de adaptação é a empresa de Rodrigo Cardoso Ramos, que trabalha com manutenção e acessórios para celulares em Varginha. Até 2015, a loja trabalhava apenas com o atendimento de garantias de uma gigante sul-coreana de telefonia. Com a restrição do serviço apenas para capitais, o empresário precisou rever sua forma de atuação no mercado para conseguir sobreviver.