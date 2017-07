No centro de Varginha dupla é presa por tráfico de drogas

A PM durante patrulhamento avistou dois homens em atitude suspeita na área central da cidade, sendo os mesmos abordados e submetidos a busca pessoal. Durante a busca, foi encontrado com um dos autores, um saquinho plástico contendo 14 pedras amarelas com cor e odor semelhante a crack, no bolso de sua calça R$332,00, e um telefone celular. Com o segundo autor, foram encontradas cinco buchas de substância semelhante a maconha e um telefone celular.

Durante a abordagem, os militares indagaram aos autores se em suas residências havia mais algo ilícito, sendo que eles responderam que não, que os militares poderiam deslocar até o local. Na residência do primeiro autor no bairro Três Bicas, os militares fizeram contato com a genitora do mesmo que após saber do ocorrido franqueou a entrada no local. Após as buscas no quarto do autor, foi localizado embaixo do guarda roupa duas pedras grandes brutas de crack, duas pedras médias de crack, três pedras pequenas de crack, uma balança de precisão, um tablete prensado de maconha e plástico usado para embalar drogas.

Na residência do segundo autor, os militares após as buscas encontraram mais 16 buchas de maconha embaladas e prontas para a venda e mais três celulares sem procedência.

Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante delito e encaminhados juntamente com todo material até a delegacia de polícia onde foi ratificado o flagrante dos autores.

Fonte: Blog do Madeira