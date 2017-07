Neste Sábado (8) Lost in Club

Lost in Club APRESENTA: 08 de Julho, 2017

Laynkaza Universitário

Atrações confirmadas

DJ MOON

MONOMAKERS

INFINITY DREAM

THIAGO COHEN

KAVENDISH

BRUNO HENRIQUE

INGRESSOS

PRIMEIRO LOTE ➤ 30,00

SEGUNDO LOTE ➤ 40,00

Comissário

Ana Luisa Alves (35)9 9945-5146

EVENTO LIMITADO: Portaria sujeita a alteração e disponibilidade. Ao esgotar um lote, inicia-se automaticamente o próximo



NOVIDADE

▶ Entrando na Lost In Club #3 no Laynkaza Universitário , você automaticamente ganhará uma pulseira que dará acesso a um AFTER, que acontecerá em um rancho localizado atrás do Bretas após a festa (06:00) .

