Neste Sábado (8) no Help Pub de Varginha

MOVE OVER (Pop Rock Nacional e Internacional) – Bauru – SP

A Move Over já é parceira do Help Pub, desde a inauguração à 6 anos atrás. E sempre foi estouro e casa lotada todas as vezes que passaram pela cidade! Agora depois de fazer bonito no Superstar, programa da Rede Globo e rodarem o Brasil fazendo shows incríveis. Eles voltam ao Help pra gente curtir muito!

O repertório deles são super diferenciado e que tem além de musicas autorais, Alanis Morrisette, katy Perry, The Cramberies, Amy Winehouse, Adelle, Rita Lee, Pitty, Guns N’ Roses e muito mais. Imperdível!

O Help Pub fica à Rua Cambuquira, 11, Bairro Jardim Andere, em Varginha.

