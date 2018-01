Na próxima segunda, Via Café sorteia um caminhão de prêmios

Na próxima segunda-feira (8), o Via Café Garden Shopping realizará, a partir das 13h, na praça de alimentação, o sorteio de um caminhão de prêmios, que pode mobiliar toda uma casa – grande prêmio da campanha de natal “Acredite no Melhor”. Para que o público presente possa se divertir durante a ação, haverá show acústico com a cantora Jaqueline Nicolau, que apresentará sucessos da MPB e Pop Rock.

Em 2017, a dinâmica da campanha de natal foi bem simples: a cada R$ 350 em compras realizadas no período de 01/12/2017 a 04/01/2018, o convidado do shopping era presenteado com um copo decorado Puket, além de receber um cupom para concorrer ao grande prêmio. As notas eram apresentadas no balcão de troca, localizado no Espaço Natal Garden (na praça de alimentação), para validação, podendo ser utilizadas de forma integral, em uma única compra, ou de compras fracionadas, desde que totalizassem o valor estipulado.

