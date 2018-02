Realizado nesta quarta-feira, 07, o Mutirão da Limpeza recolheu na primeira parte do bairro Centenário, 50 pneus e 07 caminhões de materiais inservíveis. O Mutirão contou com a ajuda de 14 agentes que trabalharam e 4 motoristas.A segunda parte do bairro será atendida pelo Mutirão na semana seguinte seguinte ao Carnaval.

Fonte e Fotos: ASSCOM Varginha