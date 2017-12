Mutirão de vacinação antirrábica espera imunizar 600 animais em Varginha

Prefeitura Municipal de Varginha (MG) iniciou nesta semana o mutirão de vacinação para cães e gatos contra a raiva. O objetivo da ação é combater o risco de contaminação animal e humana do vírus no município. A imunização é aberta apenas aos moradores dos bairros São Lucas e São Joaquim, já que um morcego foi encontrado contaminado pela doença na região no início do mês.