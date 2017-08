Mutirão da Limpeza recolhe cinco caminhões de lixo

Realizado na quarta-feira (8), o Mutirão da Limpeza de Varginha recolheu cinco caminhões de materiais inservíveis e mais nove pneus nos bairros Parque Ileana, Vila Maristela e Monte Castelo. Como de costume, a ação contou com o auxílio de cinco atiradores do Tiro de Guerra e cinco Agentes de Combate as Endemias.

Na próxima semana, o Mutirão da Dengue será realizado no Bairro Parque Rinald I e II, na quarta-feira (16), das 7h30 às 13horas. Haverá panfletagem orientativa nas ruas dos bairros nos dias 14 e 15.

Os organizadores do evento pedem aos moradores que retirem de suas casas deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam reter água, entre outros. Os caminhões de coleta só percorrerão as ruas uma única vez e não serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção.

Denuncie pelo telefone do Setor de Vigilância Ambiental (3690-2230), Guarda Civil Municipal (telefone 153) ou pelo e-mail: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br.