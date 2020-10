Mutirão da Dengue será em três bairros nessa quarta-feira

Alerta é para que a população já intensifique os cuidados antes da chegada do período chuvoso

Três bairros vão receber o Mutirão da Dengue, nesta quarta-feira (14), em Varginha. A ação que visa principalmente eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue será nos bairros São Lucas, São Joaquim e Vila Paiva II, das 7h30 às 13h.

O secretário municipal de Saúde, médico infectologista Luis Carlos Coelho faz o alerta para que a população intensifique os cuidados de combate à dengue desde agora, ou seja, antes da chegada do período chuvoso previsto para as próxiimas semanas. “É importante que todos dediquem 15 minutos de sete em sete dias para checar o quintal e o domicílio para eliminar toda possiblidade de focos dos mosquitos lembrando que 80% dos casos de dengue foram de contágio intradomilicar e fazendo essa vistoria de sete em sete dias é possível interromper o ciclio biológico do moquisto”, explica é secretário de Saúde.

Os Mutirões da Dengue são fundamentais no combate aos focos dos mosquitos e fazem parte das estragégias permanentes de mobilização conta a dengue. Assim, os moradores dos bairros São Lucas, São Joaquim e Vila Paiva devem colocar na calçada antes das 7h de quarta-feira os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos e objetos que possam acumular água. Tudo será recolhido pelo caminhão, que passa apenas uma vez em cada rua. Não serão recolhidos galhos e entulhos de construção.

Nesta terça-feira (13), ocorre panfletagem nos três bairros com o objetivo de orientar e mobilizar a população que deve se sempre lembrar que “bairro limpo é sinônimo de bairro saudável” e que “o lixo que é jogado nas ruas e terrenos baldios acaba voltando paraas casas em forma de doenças”.

As denúncias de casos de lixo descartado incorretamente podem ser feitas ao Setor de Vigilância Ambiental pelo telefone (35) 3690-2230, Guarda Civil Municipal de Varginha pelo 153 ou pelo email: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha