Mutirão da Dengue recolhe sete caminhões de lixo nos bairros Vila Bueno e Jd. Petrópolis

Realizado na quarta-feira (24), com o propósito de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos, considerando que os bairros estão com grande número de focos, o Mutirão da Dengue recolheu nos bairros Jardim Petrópolis e Vila Bueno, sete caminhões de materiais inservíveis e mais 35 pneus usados descartados pelos moradores.

Na próxima quarta-feira, feriado de 1º de Maio, não será realizado o Mutirão.