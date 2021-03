Mutirão da Dengue no Corcetti recolhe nove caminhões de materiais irreversíveis e 84 pneus em desuso

O Mutirão da Dengue visa eliminar principalmente os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças.

O Mutirão da Dengue realizado nessa quarta-feira (24), no bairro Corcetti resultou no recolhimento de materiais inservíveis que encheram nove caminhões da Prefeitura de Varginha. Também foram recolhidos 84 pneus em desuso. O Mutirão da Dengue visa eliminar principalmente os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças.

Nove caminhões de materiais irreversíveis foram recolhidos no bairro/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O próximo Mutirão da Dengue, será na quarta-feira (31), no bairro Padre Vitor. A Prefeitura irá realizar panfletagem segunda e terça-feira, dias 29 e 30, para orientar os moradores que devem juntar tudo que é inservível e colocar na calçada no próprio dia do Mutirão, antes das 7h da manhã para ser coletado pelas equipes da Vigilância Ambiental.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que todas as famílias tirem 15 minutos por semana para vistoriar casa e quintal, e eliminar os criadouros de mosquitos transmissores de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika.