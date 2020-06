Mutirão da Dengue nesta quarta-feira será na segunda parte do Centenário

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Mutirão da Dengue dessa quarta-feira (24), será no restante da região do Bairro Centenário. Semana passada a Vigilância Ambiental limpou uma área de preservação ambiental que fica próxima ao Parque Centenário e recolheu oito caminhões cheios de material inservível e mais 185 pneus velhos nas casas do Centenário I e Nossa Senhora das Graças.

Nesta quarta-feira (24), o Mutirão será na parte baixa da região. É de suma importância que os moradores mantenham as casas, quintais e terrenos limpos, principalmente para evitar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue. Nos dois dias que antecedem o Mutirão, os agentes da Vigilância Ambiental fazem panfletagem no local para estimular a participação popular. Inclusive, nesta terça-fei9ra, 23, uma casa abandonada, na Rua Luiz Mangiapelo (Centenário II), está sendo limpa pelos agentes.

Todo material inservível deve ser colocado na calçada, no dia do Mutirão, antes das 7h da manhã para ser recolhido pelo caminhão que passa uma vez pelas ruas. Só não são recolhidos galhos e restos de construção. A Prefeitura lembra que bairro limpo é sinônimo de bairro saudável.

Quem puder colaborar com a saúde pública fazendo denúncias de casos comprometedores pode ligar para a Vigilância Ambiental (3690-2230) ou para a Guarda Civil Municipal (153) ou enviar e-mail para denguedenuncias@varginha.mg.gov.br.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha