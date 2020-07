Mutirão da Dengue da próxima quarta-feira será na segunda parte do Bom Pastor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mais de 11 caminhões de lixos foram recolhidos na primeira parte do bairro.

Na próxima quarta-feira (5), o bairro Bom Pastor receberá a segunda etapa o Mutirão da Dengue. Os agentes irão percorrer as ruas do bairro das 7h30 às 13h. Vale ressaltar que, essa será o complemento da atividade iniciada na última quarta-feira (29), em ruas do bairro.

Confira relação das ruas que receberão a segunda etapa do mutirão:

Rua Maria Antonieta

Av. Dr. José Marcos

Rua Tonico Xavier

Av. Ana Jacinta

Rua Dr. José Nogueira Acayaba

Praça João Pessoa

Rua Luiz Mazelli

Rua Santa Cruz esquina da Rua Alan Kardec até a Av. Catarina Limborço

Travessa Santa Cruz

Av. Catarina Limborço esquina da Rua Santa Margarida até a Praça Santa Cruz

Praça Santa Cruz

Rua Santa Catarina esquina da Rua Santa Margarida até a Rua Santa Cruz

Rua Allan Kardec esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Rua Santa Cruz

Rua Tenente Joaquim Pinto esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Dr. José Marcos

Rua Antônio Cesário

Av. Arthur Salviolo Lima esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Dr. José Marcos

Rua Presidente Tancredo Neves esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Av. Ana Jacinta

Travessa Presidente Tancredo Neves

Rua Emília Luizi Simões

Rua Allan Kardec esquina da Rua Oscarlina Prado até a esquina da Rua Santa Margarida

Rua Tenente Joaquim Pinto esquina da Rua Santa Luzia até a esquina da Rua Santa Margarida

Rua João Urbano de Figueiredo esquina da Rua Santa Margarida até a esquina da Praça T. Nagashima

Praça T. Nagashima

Rua Presidente Antônio Rotundo esquina da Rua João Urbano de Figueiredo até a esquina da Rua Tonico Xavier

Rua Guilherme Palmuti

Rua Shinishi Nagão

Rua Sinésio Alves da Silva

Av. Almirante Barroso da Praça T. Nagashima Até a Praça Marechal Deodoro

Rua Doutor Orestes Diniz

Rua José Limborço

Lixos, pneus e materiais irreversíveis são recolhidos por agentes da Vigilância Sanitária/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

A finalidade da prefeitura é de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos, já que o bairro está com grande números de focos e casos de dengue confirmados.

A Prefeitura pede aos moradores para que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

“Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção”.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha