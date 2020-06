Músicos de Varginha realizam live visando ajuda solidária

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

Vários cantores e bandas do Brasil e do mundo tiveram grande prejuízo financeiro devido à pandemia do novo coronavírus. Em Varginha não é diferente, com o fechamento de bares e restaurantes, vários destes profissionais tiveram uma grande redução em seus vencimentos.

Com o intuito de arrecadar valores, os músicos varginhenses se reuniram e irão organizar uma live no próximo sábado (13).

A live será transmitida no YouTube e as doações serão realizadas no ‘Vakinha Virtual’. Quem quiser já pode ajudar, basta apenas entrar no site do VV.