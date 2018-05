Museu promove 3ª exposição de fotos de Nico Vidal

Nesta quinta-feira (17), o Museu Municipal de Varginha inicia a terceira exposição da Sala Nico Vidal com a mostra de 42 fotografias da cidade do final do século XIX e início do XX.

A exposição é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Fundação Cultural, e compõe a programação da 16º Semana Nacional de Museus. Este ano, ela traz como tema “Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.

As fotos compõe o acervo do saudoso historiador varginhense Nico Vidal que foi doado em 2017 pela família à Fundação Cultural.

De acordo com Lindon Lopes, diretor da Casa da Cultura, “o público poderá acessar todas estas fotos também online na página da Fundação Cultural, fazendo com que o acervo fique disponível a um número maior de pessoas”.

Uma das fotos retrata os tropeiros no ano de 1894. Até o início do século XX, eles eram os condutores de mulas ou cavalos que transportavam gado e mercadorias. Geralmente percorriam, em média, 40 km por dia.

“Em Varginha, também naquela época, os tropeiros chegavam à cidade constantemente, sempre de chapelão, botas de couro altas e manta jogada no ombro. Os animais carregavam em seus lombos bolsões de couro, onde eram colocadas as comidas e as mercadorias a serem vendidas”, destaca Cláudio Henrique Martins, curador da mostra.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Museu funciona junto à Casa da Cultura, na Praça Governador Benedito Valadares, nº 141, no Centro (logo abaixo da Igreja Matriz). A entrada é franca.