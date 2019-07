Museu Municipal recebe mais de 100 pessoas

Foi um grande sucesso o projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do mês” realizado neste final de semana pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. Mais de 100 pessoas assinaram o livro de visitas e puderam conhecer o acervo e participar da peça infantil “João e Maria: Perdidos na Floresta Encantada”.

O Museu ficou aberto das 9h às 17h e o espetáculo foi apresentado em única sessão, às 15h. A peça é inspirada em um clássico da literatura infantil escrito pelos irmãos Grimm. O texto foi adaptado para o teatro no Brasil por Maria Clara Machado e contou com livre adaptação de Lindon Lopes e Marcos Misael. No elenco estiveram Igor Carmácio da Cruz (João), Brenda Pires Rodrigues Alves (Maria), Maria Eduarda Carmácio (Coelha), Brenda Luiz Arcângelo (Bruxa), Augusto Oliveira (Pai), Fátima Custódio (Madastra), Malu Silva (Lua) e Jadya Tavares (Passarinho). A direção foi de Lindon Lopes, Marcos Misael, Malu Silva e Augusto Oliveira.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, tem acompanhado todos os domingos a realização do projeto no Museu. Ele alegra-se dizendo que “a cada edição notamos o poder do teatro para as crianças. Um espetáculo abre mil horizontes, desinibe e explica o mundo! A introdução do teatro na educação infantil ajuda os pequeninos a serem mais criativos e responsáveis”.

A ação educativa fez parte do projeto Manutenção das Atividades Culturais 2019, que é executado pela Associação Artística Janet Finatti. A iniciativa é viabilizada pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Unimed e da Labsul.