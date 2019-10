Museu Municipal recebe lançamento de livros nesta quinta

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (31), às 19h, o Museu Municipal de Varginha recebe o lançamento de dois livros de autores varginhenses. O professor Gustavo Uchôas Guimarães lança o “Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde”, enquanto o escritor e jornalista Expedito Gonçalves Dias apresenta o “Serenas Provocações”. Os dois escritores compõem a Apesul – Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas.

“Histórias & Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde” é resultado de recentes pesquisas documentais e orais feita pelo professor Gustavo Uchôas Guimarães, sendo um subsídio para pesquisadores da área de História Indígena e, ao mesmo tempo, material de leitura para aqueles que se interessam pela história da região sul mineira.

De acordo com o autor, “no livro me debrucei sobre partes do sul de Minas, região cuja presença indígena ainda é pouco pesquisada na academia. Nesta obra, abarca-se o que já temos a respeito da presença indígena nas regiões da Serra da Mantiqueira e do Rio Verde, trazendo abordagens que compreendem as dinâmicas históricas e culturais de povos como os Puri e os Cataguá, além de oferecer possibilidades pedagógicas para trabalhar o tema no ambiente escolar e propor questionamentos que levem a futuras e contínuas pesquisas”.

O livro “Serenas Provocações” faz parte de uma trilogia. “Esta segunda imersão trago diversas temáticas do pensamento poético com provocações de ordem psicológica, filosófica e até erótica. O texto é leve, mas muita profundidade sem criar polêmica, mas arranhando a zona de conforto do leitor e despertando sentimentos adormecidos”, relata Expedito Gonçalves Dias.

O livro foi prefaciado pelo escritor paulistano Ricardo Valverde, autor dos romances: 2012 – O menino que previu o apocalipse; 2012 – O segredo do Monte Negev; Quem sou eu, afinal? ; Identidade fantasma e A outra face.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha