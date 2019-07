Museu Municipal bate recorde de visitas e obtém ótima avaliação do público

O número de visitantes do Museu Municipal de Varginha vem crescendo a cada ano. Em 2017, 2.325 pessoas conheceram o local. Já em 2018, a quantidade subiu para 3.088. De janeiro a junho deste ano, registrou a marca de 2.325 visitas e, se continuar na mesma tendência, até o final do ano deve superar a casa de 5 mil pessoas.

Além de buscar o aumento do público, a equipe do Museu fez uma avaliação sobre o atendimento e a estrutura. Houve a aplicação de 42 questionários entre os meses de março e junho. A pesquisa revelou que 59% dos entrevistados estavam conhecendo o Museu pela primeira vez e 71% se sentiram muito satisfeitos ao fazer a visita. A conservação e a manutenção dos equipamentos e dos objetos expostos recebeu a nota “ótimo” de 79% do público.

O diretor do Museu Municipal, Apoliano Rios, comemora o aumento dos visitantes e a avaliação positiva dada por eles. “No início do ano, promovemos a reorganização total do acervo para facilitar o acesso do público. Além disso, vários eventos aconteceram neste primeiro semestre trazendo um grande número de pessoas que, além de participar das atividades, conheceram também um pouco da história de Varginha, por meio de nossas peças”, relata Apoliano. O diretor destaca ainda a pintura recente da área externa do Casarão Dona Vica Frota, patrimônio tombado pelo município, e que deixou o ambiente ainda mais bonito para visitação.

O Museu tem investido ainda na divulgação por meio das redes sociais. Nestes primeiros meses do ano, a página no Facebook teve um alcance de mais de 25 mil pessoas obtendo 482 novos seguidores.

Atrações do segundo semestre

Ainda de acordo com o diretor, novas ações estão sendo programadas para este segundo semestre. Já neste mês de julho, acontecerá o projeto “Férias no Museu e na Biblioteca”, com várias atividades que acontecerão do dia 18 ao 31. Neste domingo (07/07), o Museu abrirá as portas para a visitação das 9h às 17h, além de receber a peça infantil “João e Maria Perdidos na Floresta Encantada”, às 15h. O projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do Mês” foi criado em agosto de 2017, com o objetivo de possibilitar a visitação do Museu também aos domingos e oferecer uma atração educativa gratuita à população.

Além disso, a partir do próximo mês de agosto, começa a ser executado o projeto Chá & Cultura, sempre nas tardes da última quinta-feira do mês. A proposta é enriquecer a programação e valorizar o público da Melhor Idade. A iniciativa foi idealizada e será viabilizada pela Associação Artística Janet Finatti.

Serviço

O Museu Municipal funciona junto com a Biblioteca Pública na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo telefone (35) 3690-2716 ou pelo fb.com/museumunicipaldevarginha.