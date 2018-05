Museu Municipal abre neste domingo com contação de histórias

A história de um sol atrapalhado que se apaixona pela lua vai ser contada neste domingo (06/05), às 15h, no Museu de Varginha. A peça é inspirada no livro “Sansão – um sol trapalhão”, da escritora varginhense Malu Silva, que está sendo lançado esta semana. A própria autora vai interpretar a Lua. O sol será encenado pelo diretor da Casa da Cultura, o ator Lindon Lopes. Ambos atuam voluntariamente.

Os convites podem ser retirados gratuitamente no Museu até sexta-feira (04/05), às 17h. Ele fica localizado na Praça Gov. Benedito Valadares 141, abaixo do Igreja Matriz. A sala de teatro tem espaço para 48 lugares.

Além do teatro, o público poderá visitar também no domingo as mais de cinco mil peças que compõe o acervo do Museu Municipal. O horário é das 9h às 17h.