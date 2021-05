Museu de Varginha promove encontro virtual que integra a Semana Nacional de Museus

O encontro virtual será transmitido a partir das 14h pelas redes sociais da Fundação Cultural de Varginha.

Com o tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”, o Museu Municipal de Varginha integra nesta quarta-feira (19) a programação da 19ª Semana Nacional dos Museus. O encontro virtual será transmitido a partir das 14h pelas redes sociais da Fundação Cultural de Varginha em Facebook.com/VarginhaCultural e pelo YouTube.com/VarginhaCultural.

Participam da mesa redonda virtual Adriana Polez, membro do Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais; Bárbara Mançanares, historiadora pela UFOP e mestre em Museologia e Patrimônio pela UNIRIO; e Thaís Carvalho, bacharel em Artes Visuais e Conservação – Restauração de Bens Móveis pela UFMG.

O encontro contará com a abertura feita pelo diretor do Museu Municipal de Varginha, Lindon Lopes, e será conduzido pelo jornalista Agnaldo Montesso, que atua na Assessoria de Comunicação da Fundação Cultural de Varginha.

O tema que norteia cada edição da Semana Nacional de Museus é aquele escolhido pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus) para a comemoração do Dia Internacional de Museus (18 de maio) e visa fomentar as discussões do campo museal e inspirar os eventos propostos pelas instituições.

De acordo com o diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, “esse ano o tema escolhido propõe a reflexão sobre o futuro dos museus e isso não significa apenas dialogar com os avanços tecnológicos e os recursos e ferramentas deles advindos, mas também compreender como afetam a maneira de ser e de estar no mundo”.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha