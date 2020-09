Museu de Varginha discute transformações proporcionadas pelo mundo digital

Diário Correio do Sul transmite webinário em sua página oficial no Facebook.

O Museu Municipal de Varginha realiza nesta sexta-feira (25/09) o webinário “Mundo Digital: Museus em Transformação”. A atividade compõe a programação da 14ª Primavera dos Museus, que está sendo realizada em todo país. A transmissão será realizada pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural, das 14h às 16h. O evento será retransmitido pelo Facebook do Blog do Madeira, Diário Correio do Sul, Varginha Digital e Varginha Online.

Para discutir o tema e mostrar exemplos de como o mundo digital tem impactado a área museológica, foram convidados o professor da Unifal-MG, Hélio L Costa; a museóloga da Unifal-MG, Luciana Menezes de Carvalho; o historiador e artista, Ivan Soares David; e o historiador, Gustavo Uchôas Guimarães. O bate-papo será mediado pelo jornalista Agnaldo Montesso.

A Primavera de Museus une instituições de todo o território nacional. Propõe experimentar e produzir novas práticas dialógicas, de linguagens de armazenamento e de disseminação das informações museais a fim de estimular museus a preservar, a investigar, a comunicar, a interpretar e a expor as coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico e cultural, valendo-se das ferramentas digitais e da lógica das redes sociais.

Perfil dos debatedores

Hélio L Costa: professor, pesquisador, escritor e futurista. PhD em Inovação e Tecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, cofundador do AgVenture Innovation Hub e chefe do laboratório de Políticas Públicas para Cidades mais Inteligentes no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas.

Luciana Menezes de Carvalho: doutora e mestre em Museologia e Patrimônio pelo PPG-PMUS UNIRIO/MAST. Possui graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (2006). É diretora e museóloga do Museu da Memória e Patrimônio da Universidade Federal de Alfenas – MMP-UNIFAL-MG. Secretária Acadêmica e Membro do Board do Subcomitê Regional do ICOFOM para América Latina e Caribe – ICOFOM LAM e do Board do Comitê Internacional do ICOM para a Museologia – ICOFOM. Docente no Curso de Especialização em Museus, Identidades e Comunidades (Museu do Homem do Nordeste / Fundação Joaquim Nabuco). Atuou, no Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST, diretamente com o público. Interesses, Trabalhos e Pesquisas, no âmbito das graduações, Mestrado e Doutorado, voltados para a constituição, organização e fortalecimento da Museologia como disciplina.

Ivan Soares David: historiador e artista. Mestre em Artes Plásticas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Especialista em hypermídia pelo Departamento de AVID do The Royal University College of Fine Arts, em Estocolmo, Suécia. Cursou Artes Plásticas na Fundação Escola Guignard, em Belo Horizonte, MG. Tem licenciatura plena em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, MG. Cursou Museologia no Instituto de Museologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Gustavo Uchôas Guimarães: especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena – Uninter (2019). Graduação em História – Unifran (2013). Membro da APESUL (Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas) e do CODEPAC (Conselho Deliberativo Municipal de Varginha) desde 2019. Autor dos livros “Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde” (2019) e “Intimidade com a História” (2020).

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural