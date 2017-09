Museu abriu suas portas no domingo

O Museu Municipal de Varginha abriu suas portas no último domingo (3), após decisão da direção da Casa da Cultura de abrir o espaço sempre no primeiro domingo de cada mês a exemplo do que ocorreu em agosto.

Pela manhã, alunos do curso de Magistério da Escola Estadual Coração de Jesus fizeram uma visita e conferiram todo o acervo. Já à tarde, crianças e adultos lotaram a sala de teatro para a apresentação da peça infantil “Dona Baratinha quer Casar” com duração de aproximadamente 40min, o que garantiu a interação com os personagens.

Para o diretor da Casa da Cultura, Lindon Lopes, está sendo um sucesso abrir o Museu aos primeiros domingos de cada mês e a proposta da Prefeitura, juntamente com a Fundação Cultural, é atrair as pessoas de diferentes faixas etárias para esse importante espaço cultural em um dia que o estacionamento rotativo é fácil e as pessoas também tem tempo disponível para um momento de lazer, descontração e cultura.

A próxima abertura será no dia 1º de outubro, mês de aniversário dos 135 anos de Varginha. Escolas, grupos ou quem quiser visitar o Museu de Varginha, inclusive de outras cidades, podem obter mais informações pelo telefone (35) 3690-2716.