Mulher morre dentro de casa na Vila Barcelona; companheiro afirma que foi acidente

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar esteve em uma residência, no bairro Vila Barcelona, em Varginha, nesta terça-feira (12), onde um funcionário do Samu afirmou que foi chamado para socorrer uma mulher com parada cardíaca. Ele fez o atendimento, mas Darlene Vitar Adão não resistiu e morreu no local.

A polícia foi chamada e conversou com o companheiro de Darlene, Anderson Ferreira. Ele alegou que a mulher fazia uso de bebida alcoólica, levantou-se para ir ao banheiro, caiu e bateu o rosto no chão.

A perícia foi chamada e constatou um hematoma antigo no rosto, não sendo a causa da morte. Uma irmã de Darlene afirmou para os policiais que o casal brigava constantemente e trocava agressões.

O corpo foi liberado para sepultamento mas o caso foi entregue à Polícia Civil.

Fonte e foto: Varginha 24 Horas