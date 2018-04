Uma mulher ficou ferida em um capotamento no bairro Jardim Áurea. Uma das pernas da mulher ficou presa no painel do carro. Os bombeiros tiveram que quebrar o vidro traseiro do veículo. Os militares imobilizaram a vítima e a retiraram.

Ela foi levada para o Hospital Bom Pastor e reclamava de dores na coluna cervical. Testemunhas relataram que a mulher passou mal ao volante e perdeu o controle da direção.

Fonte: Blog do Madeira