Mulher fica ferida em acidente na Avenida Contorno

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto e um veículo no início da manhã desta sexta-feira (22) na Avenida do Contorno, próximo ao trevo na Plinio Salgado em Varginha. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a moto que a mulher pilotava bateu na traseira de um veículo.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a mulher tenha sofrido uma fratura no braço esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Bom Pastor.

Fonte: Varginha Online