Mulher faz rifa para pagar tratamento de gatinha; Sorteio acontece no próximo mês

A moradora de Varginha, Fabíola Mota, divulgou em suas redes sociais na última quarta-feira (5), que está realizando um rifa para auxiliar pagamento do tratamento de sua gatinha ‘Bebel’.

A felina só tem 2 anos e já enfrentou diversos problemas de saúde, desta vez a gatinha desenvolveu uma coceira em um dos olhos, o que vem deixando Fabíola e sua família cada vez mais preocupados.

No último domingo (2), durante uma das crises que fazem Bebel se coçar, a gata acabou ferindo um dos olhos. A córnea foi afetada pela garra do animal, uma úlcera se formou após o ocorrido.

Os gastos com o animal, acabaram fugindo do controle, caso nada resolva o problema da gatinha, a felina precisará de cirurgia o que deixa Fabíola Mota cada vez mais preocupada.

“Eu estou torcendo pra não ser necessário a cirurgia. Pois estamos fazendo o tratamento com os colírios”, disse a dona do animal à redatora do CSul, Franciele Brígida.

Motivada a ajudar a gata, Fabíola Mota iniciou uma rifa, sorteando uma semi jóia (gargantilha), doada por uma amiga. O valor da rifa é de R$2 e o sorteio acontece no dia 3 de março.

Fabíola disse que a rifa é de suma importância, pois ajuda no tratamento, segundo ela os gastos com o animal já ficaram em R$350, somente na última terça-feira (4). A alternativa é uma forma de fazer ela e sua família, não ficarem tão ‘apertados’, com os gastos para curar a gata.

Interessados em ajudar devem entrar em contato com a dona do animal através do telefone (35) 99735-9126 ou pelo Facebook.

A dona do animal ainda disse ao CSul, que Bebel retornará ao veterinário na sexta-feira (7).

Redação CSul: Franciele Brígida Fotos: Divulgação