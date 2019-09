Mulher é vítima de golpe no Jardim Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (26), uma mulher de 57 anos acabou caindo em um golpe por telefone, em Varginha.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 15h, a vítima compareceu no posto de policiamento relatando que estava em sua casa, localizada na Rua Maximiniano Pereira Simões, no bairro Jardim Sion, quando recebeu uma ligação onde a interlocutora informou que ela teria direito na troca de seus pontos do cartão de crédito por produtos. E para isso solicitou os dados do cartão e CPF.

A vítima, acreditando na veracidade, repassou os dados e posteriormente percebeu que caiu num golpe, pois efetivaram uma compra no valor de R$ 454,80 em seu cartão.

Fica a orientação da PM: não repassar nem confirmar dados pessoais por meio de ligações telefônicas. Nunca. Desconfie de qualquer ligação nesse sentido e procure sua agência bancária ou administradora de cartão.

Fonte: PM