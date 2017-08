Mulher é presa depois de tentar saque bancário com documento falso em Varginha

A Polícia Militar prendeu uma mulher, nessa quinta-feira, 24, na cidade de Varginha, após ter usado documento falso para tentativa de saque em conta bancária de outro titular.

Segundo o gerente de uma agência bancária situada no Centro, a suspeita, de 34 anos, chegou ao local, apresentou um documento de identidade e um cartão de crédito, em nome de outra mulher, solicitando o saldo para efetuar saque.

Verificando, porém, que o documento era falso, o gerente acionou a Polícia Militar, que de imediato compareceu ao local e efetuou a abordagem da infratora.

Ela alegou ser moradora da cidade de São Paulo (SP) e que estava hospedada em um hotel no Centro, sozinha. No estabelecimento, entretanto, a PM constatou que um rapaz de 20 anos, também de São Paulo, estaria hospedado com a mulher, para auxiliá-la no golpe.

O comparsa não foi encontrado no hotel, mas as buscas continuam. Com a autora ainda foram localizados R$ 1.833,45 em dinheiro, três notas de moedas estrangeiras (17 mil guaranis paraguaios) e um aparelho celular.

Ao final ela foi presa e conduzida à Delegacia de plantão, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: Blog do Madeira / Com informações da Ascom do 24º BPM