Mulher é agredida e torturada pelo companheiro no Damasco

Uma mulher foi agredida e torturada no bairro Damasco, em Varginha, pelo próprio companheiro. Segundo a PM, essa não é a primeira, nem a segunda, vez de registros de agressões entre o casal.

Os Bombeiros foram acionados para atender uma mulher que supostamente havia caído dentro de casa. Quando os militares chegaram à residência, perceberam que algo estava errado. Eles encontraram a vítima deitada na cama, sem conseguir se locomover e com vários hematomas pelo corpo. Os militares encontraram ainda sangue espalhado pela casa.

A mulher foi levada imediatamente para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. No Pronto atendimento do Hospital, a PM encontrou o companheiro da vítima, de 31 anos. Ele alegou que a companheira estava na casa dela a dois dias e que tiveram algumas discussões e que por isso praticou algumas agressões contra a vítima. Mas, segundo o médico plantonista que atendeu a mulher, ela teria sido espancada. A vítima teria sido agredida com um pedaço de pau e queimada em várias partes do corpo com plástico quente. O médico constatou ainda fraturas na perna esquerda e no rosto da paciente.

A PM informou que não foi solicitada para comparecer ao local. A vítima não quis contar aos policiais o que aconteceu.

Ainda de acordo com os policiais, entre brigas envolvendo o casal, a PM já possui por volta de 18 registros. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia.

Fonte: TV Alterosa