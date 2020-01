Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma mulher foi assaltada quando saía de sua casa na manhã nesta quarta-feira (22), no bairro Sagrado Coração.

A vítima estava com uma criança no colo, quando os dois assaltantes chegaram armados com uma faca e à surpreenderam. Todos os pertences da vítima foram levados.

A polícia foi acionada, no entanto ninguém foi preso até o momento.

*Matéria em atualização.

Redação CSul – Alisson Marques