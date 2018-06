Duas ruas do Jardim Andere estão sofrendo alterações e ganhando semáforos:

🚦🚥 No cruzamento da Rua Belo Horizonte com Av Princesa do Sul, no bairro Jardim Andere, estão sendo instalados semáforos.

⬇⬆ A rua Elói Mendes agora é mão dupla.

Fotos: Grupos Whatsapp Varginha 24 Horas

